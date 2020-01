Cagliari: al Museo archeologico un’intera settimana dedicata alla Shoah

I reperti come spunto di riflessione per non dimenticare. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il Museo Archeologico nazionale di Cagliari dedica l’intera settimana alla Shoah attraverso un percorso che stimola il confronto e tiene viva la memoria su una delle pagine più buie della storia dell’umanità.

Da lunedì 27 gennaio, con apertura straordinaria, a domenica 2 febbraio, prima domenica del mese con ingresso gratuito, i visitatori potranno lasciare un pensiero nelle postazioni allestite nei piani espositivi accanto ai reperti.

I messaggi più significativi verranno diffusi e condivisi sui canali social del Museo.

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 60518248