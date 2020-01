Cagliari: 4 e 5 gennaio, l’iniziativa del M5S “Giocattoli in movimento”

Guarda alla solidarietà ma anche alla promozione del riuso e dell’economia circolare l’iniziativa del Movimento 5 Stelle “Giocattoli in Movimento“, che si terrà a Cagliari in piazza Emanuele Ravot il 4 e il 5 gennaio 2020.

Domani e dopodomani, dalle 10:30 alle 20:30, il consigliere regionale del M5S Michele Ciusa e gli attivisti di Cagliari accoglieranno tutte le persone che vorranno partecipare portando dei giocattoli usati in buono stato di conservazione.

Partecipare è semplicissimo: porta due giocattoli o due libri usati in buono stato e ne riceverai uno in cambio.

I giocattoli raccolti – spiega Ciusa – saranno donati a strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici. Giocattoli in Movimento è una campagna promossa dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale e anche a Cagliari, come in tante altre città d’Italia, potrete trovare il nostro gazebo in cui lasciare dei doni. Questa iniziativa non solo permetterà a tanti bambini meno fortunati di scartare un regalo ma ad altrettanti di capire l’importanza del riuso, di questo grande circolo virtuoso a tutela dell’ambiente e a sostegno dei meno fortunati.