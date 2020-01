Cagliari: 25 gennaio, “Labirinti di volti” in mostra all’Hotel Italia

“Labirinti di volti” è il nome del nuovo lavoro dell’artista Simone Mereu. Un lavoro messo in mostra negli spazi dell’Hotel Italia e che sarà disponibile alla vista e alla curiosità di tutti i visitatori fino alla fine di febbraio.

La mostra verrà inaugurata con un vernissage, che avrà luogo il 25 gennaio alle 18:30, e che darà modo di entrare già in confidenza con l’artista e conoscerne il suo mondo.

È la curatrice della mostra, Chetti Ghisu, ad iniziare il pubblico verso un viaggio complesso e contemporaneo.

Dopo il successo di “Antenati possibili (pronipoti improbabili)” alla PMA Gallery e la mostra “Le teste che ho in testa”, presentata allo Spazio Kuko di piazza Gramsci, Simone Mereu propone, sempre a Cagliari nei prestigiosi spazi dell’Hotel Italia, una serie di lavori sui temi a lui cari: l’indagine sui volti e le relazioni interpersonali nella società contemporanea. Simone rinnova il suo linguaggio artistico attraverso un tratto essenziale e una tavolozza che satura le tonalità di colore, rendendole cariche e ancora più espressive rispetto alla mostra precedente. Uno sguardo a Emil Nolde, uno dei suoi espressionisti preferiti, ma senza apparenti disagi e tormenti, che in realtà covano sotto la cenere.

Come afferma lo stesso autore:

Sono un espressionista 2.0, figlio di un tempo talmente abituato allo scandalo da non aver bisogno di sbatterlo in faccia.

Da acuto osservatore qual è, dotato di una memoria fotografica prodigiosa, Simone attinge i volti dalla folla, i ricordi, le foto d’infanzia, le reminiscenze storico artistiche, la cronaca, i reportage. Nelle sue opere c’è tutta la comédie humaine, per dirla alla Balzac: scene di vita pubblica e privata che si fondono in insiemi, per dare vita a una sorta di grande ma frammentato affresco della contemporaneità.

Nelle serie “Le teste che ho in testa” non manca la descrizione degli effetti di questo racconto globale della società: la sua frammentazione, la nostalgia dell’infanzia, la solitudine e l’isolamento, ma anche la discriminazione. In “Testa o croce” o nella sua opera più carismatica – Io sono bello – Simone affronta il tema dei migranti, da lui molto sentito, e già presente nella collettiva “Pesci d’aprile” alla MAP di Mariano Chelo, in cui aveva realizzato dei pesci, oggi in collezioni private, con piccole facce che diventavano squame, per alludere ai pesci che si nutrono dei cadaveri dei naufraghi nelle acque del Mediterraneo, fuggiti da guerre e miseria a bordo di barconi fatiscenti.

Qui ci parla dei superstiti, di chi riesce ad arrivare vivo nella nostra Europa ma continua la lotta per affermare la sua dignità, in una società molto spesso ostile e disumana. Quella dignità, in “Io sono bello”, ci viene restituita da Simone con una purezza disarmante, che è un inno alla fratellanza. Altro tema caro all’artista è quello dell’infanzia, concepita come carattere e destino. Simone narra la stagione delle promesse, quando tutto è possibile e istintivo, ed emerge la vocazione di ciascuno di noi, senza che ci siano condizionamenti sociali o familiari ad opporsi e modificare il corso della vita.

Le opere di Simone Mereu sono una sorta di labirinto dove ogni personaggio ci indica la direzione di un altro. Questo percorso non lineare può essere seguito o abbandonato, e poi ripreso anche dopo aver visitato la mostra, spesso ci accompagna con il pensiero, in un movimento di corrispondenza reciproca tra spettatore e autore che è anche la matrice dell’idea di partenza: avere teste in testa.

Durante la serata ci sarà anche la possibilità di fare un assaggio dei prestigiosi vini dell’azienda Agricola Pala. Un’azienda che trova le sue radici nella terra di Sardegna, con una continuità che si tramanda di padre in figlio. In perfetto stile con i valori e l’identità dell’Hotel Italia, che vede la famiglia Mundula intrecciare le generazioni alla ricerca dell’ospitalità perfetta.

L’appuntamento da segnare in agenda è per il 25 gennaio, a partire dalle ore 18.30, presso l’Hotel Italia in via Sardegna a Cagliari.

