Cagliari: -2 alla Juventus. Out per febbre Ragatzu

Ad Asseminello in rossoblù continuano a lavorare in vista del match contro la Juventus, in programma lunedì alle ore 15 all’Allianz Stadium.

La seduta odierna, dopo una prima fase sull’attivazione con e senza palla, si è incentrata sulle esercitazione tecniche, cross e conclusioni in porta.

Torna parzialmente in gruppo Castro, mentre Cragno e Ceppitelli continuano il loro lavoro personalizzato. Ancora fuori per attacco febbrile Ragatzu.