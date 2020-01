Cagliari: 17/01, R. P. Giannotte presenterà il suo libro “La finestra al sole”

Appuntamento con l’autrice R.P. Giannotte per parlare del suo libro d’esordio “La finestra al sole”, La Zattera Edizioni. Come per i precedenti incontri cercheremo di indagare sui dettagli biografici dell’autrice grazie alle letture di brani tratti dal libro, questa volta grazie alle letture di Fabrizio Zucca e Daniela Vitellaro, che ci accompagneranno durante la serata per assaporare il mondo narrativo, il tipo di linguaggio, lo stile, i temi trattati.

Anche stavolta a condurre la serata sarà il gruppo di studenti del Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti, che intervisteranno l’autrice, interverranno e coinvolgeranno il pubblico nella conversazione. Nel lavoro organizzativo ci aiuterà l’associazione Il Crogiuolo.

L’autrice: R. P. Giannotte

R.P. Giannotte nasce a Cagliari nel 1986.

Laureata in Giurisprudenza, attualmente lavora come avvocato amministrativista. “La finestra al sole” è il suo romanzo d’esordio, con il quale inaugura il Ciclo del Parma Caffè, per il quale vince il Premio Nazionale Bonifacio VIII 2018 dell’Accademia Bonifaciana di Anagni, e il secondo posto nel Concorso Artistico Internazionale Amico Rom 2018 e nel Premio Letterario Catone 2018.

Con “La resilienza” riceve il 1° posto al Premio Internazionale Genesis – sezione aforismi per la frase nel retro di copertina:

Non nasciamo mica con le istruzioni per l’uso.

Il libro: “La finestra al sole”

Piergiorgio Medici è un avvocato cagliaritano che sembra aver avuto tutto dalla vita: una macchina sportiva, un lavoro nel più importante studio penalistico della città, un attico in pieno centro in cui convive con la sua fidanzata Stefania, un ruolo in una cattedra universitaria che, seppur non lo appaghi, è fonte di prestigio.

La sua vita scorre senza intoppi fino a quando non viene nominato difensore d’ufficio di Bianca, accusata di furto e sposata con un rom. La storia reale si intreccia con la vicenda “televisiva” del reality show Future Stars, in cui si sfidano venti aspiranti cantanti. Il rappresentante della Sardegna è Dario, un ragazzo irruento e segnato da una tragedia familiare, e anche lui avrà un ruolo determinante nella vita del giovane avvocato.

L’obiettivo della rassegna

Dare uno spazio anche agli esordienti, perché le prime pubblicazioni di uno scrittore suscitano emozioni, speranze e novità che vorremmo condividere con un pubblico più vasto e più giovane. In genere si ospitano scrittori già affermati mentre con questa rassegna la Città Metropolitana di Cagliari intende accogliere anche le nuove promesse.

La rassegna è dedicata agli scrittori che abbiano pubblicato non più di due libri e non a proprie spese. Gli otto autori sono stati selezionati da una commissione tra le candidature presentate dalle case editrici.

Destinatari

Gli incontri in rassegna sono gratuiti e aperti a tutti.

Quando?

Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Dove?

Sala Giovanni Lilliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Informazioni

Per informazioni sulla rassegna contattare la Biblioteca ai numeri 070 409 2901 – 4092912, e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it.