Caccia al cinghiale, Piana (CSA): “Troppi incidenti, servono corsi sulla sicurezza!”

Il Centro Studi Agricoli (CSA), in collaborazione con la Copagri Nord Sardegna e l’Ente di Formazione UNSIC, propone di organizzare corsi di formazione per la sicurezza nella caccia al cinghiale in Sardegna, destinato alle compagnie di caccia regolarmente censite e aventi il referente designato della stessa compagnia (capo caccia).

Spesso, afferma il Presidente di CSA, Tore Piana:

Solo dopo gli incidenti di caccia, i decessi e/o gravi lesioni arrecate a terzi o agli stessi componenti della compagnia di caccia al cinchiale, ci si rende conto di quali siano le responsabilità e le conseguenze del gesto e/o dell’errore e/o della disattenzione, durante la battuta di caccia.

Quali responsabilità dal punto di vista penale per il cacciatore, per il capo caccia e per il responsabile referente della compagnia, e quali azioni tecniche da adottare per evitare l’accaduto saranno le tematiche di maggiore attenzione.