Businco di Cagliari: le dichiarazioni di Carla Cuccu (M5S)

Non si fermano le attività della Consigliera M5S Carla Cuccu – segretaria della Commissione Sanità – che torna a denunciare la grave e preoccupante situazione in cui si trova l’Ospedale Oncologico Businco a Cagliari.

Dopo aver portato più volte il problema all’attenzione del Consiglio Regionale, del Presidente della Regione Christian Solinas e dell’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, spesso senza nemmeno ricevere risposta – continua ad attaccare la consigliera M5S Cuccu – per l’ennesima volta presento un’interpellanza per denunciare le numerose e preoccupanti problematiche riguardanti l’Ospedale Oncologico Businco. Questo è il principale centro di riferimento sul territorio regionale specializzato in patologie neoplastiche e i pazienti non possono ogni volta andare incontro a carenza di personale, a lunghe liste d’attesa, a sale operatorie inagibili, a tempi lunghi per ottenere la diagnosi, al sovraffollamento per le terapie oncologiche, alla scarsa informazione e allo scarso supporto psicologico ai pazienti stessi – aggiunge la consilgiera 5stelle Cuccu.