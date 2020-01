“Born to Well-Being”: esperti a congresso il 1° febbraio a Cagliari

Sono questi gli argomenti al centro della giornata di studi internazionali dal titolo “Born to Well-Being”, in programma domani sabato 1 febbraio dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Aula Magna Giovanna Salaris, in via Platone 1 a Cagliari.

L’evento organizzato dalla Comunità Mondiale della Longevità, in collaborazione con l’Istituto Europeo per la Ricerca la Formazione e l’Orientamento Professionale di Eccellenza per disabili ed emarginati (IERFOP) e a cui parteciperà una delegazione di esperti del settore provenienti dalla Bielorussia, sarà introdotto e coordinato da Roberto Pili, Presidente Comunità Mondiale della Longevità, e IERFOP Onlus.

A seguire i saluti di Giuseppe Carboni, Console Onorario Repubblica di Bielorussia in Sardegna, Teodoro Rodin, Vice Presidente vicario IERFOP ONLUS, Cataldo Ibba, Vice Presidente IERFOP ONLUS, e Rinaldo Mereu, Segretario UIL Pensionati Sardegna.

AI Convegno si alterneranno gli interventi di Bachisio Zolo, Direttore della Formazione IERFOP ONLUS e Presidente Nazionale Unione Ciechi d’Europa, Paolo Masala, Direttore Centro Benessere Thalassos di Margine Rosso a Quartu San’Elena, Giancarlo Manca, esperto di Medicina Tradizionale Cinese e Direttore dell’Accademia di Culture Orientali “La perla d’oriente” a Cagliari, Cristina Sanna, Fisiatra del SIMFER Sardegna, Donatella Petretto, Docente dell’Università di Cagliari.

Al tavolo dei lavori parteciperanno inoltre gli esperti in arrivo dalla Repubblica di Belarus Zveniharodskaya Natalia, Centro di Risanamento “Mashinostroitel”, Lakhneka Aliaksandr, Centro di Risanamento della Filiale di Gomel, Svetilov Alexandr, Centro di Risanamento “Serebrianskie Kliuchi”, Skrinnikova Nina, Centro Sanitario Riabilitativo Pediatrico “Praleska”.

Informazioni

IERFOP via Platone 1/3 – 09134 – Cagliari