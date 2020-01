Cronaca

Bari Sardo (NU): rinvenuti esplosivo e armi dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Lanusei e in particolare quelli della Stazione Capoluogo, durante un servizio perlustrativo, in procinto di effettuare un posto di controllo nei pressi di una piazzola di sosta sita lungo la nuova strada statale “125” direttrice di marcia Olbia-Cagliari, tra il guard-rail e la recinzione metallica A.N.A.S., occultato tra la vegetazione, hanno notato un involucro di plastica di colore nero nastrato in più punti e con la forma di un’arma da fuoco.