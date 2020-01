Attività e terapia assistita con gli animali. Carla Cuccu:”non assisteremo inermi al sabotaggio della sanità iglesiente”

Le attività della consigliera regionale M5S Carla Cuccu, segretaria della commissione Sanità e Politiche Sociali, non si fermano nemmeno durante il periodo delle festività natalizie.

Infatti, la consigliera Cuccu (M5S), ha presentato una nuova interrogazione al Presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore alla Sanità Mario Nieddu, chiedendo se fosse possibile trasferire il servizio di zooantropologia assistenziale presso l’unità operativa di chirurgia dell’ospedale C.T.O. di Iglesias. Nel testo dell’interrogazione – a cui non è stata ancora data risposta – la consigliera pentastellata Cuccu spiega il motivo del perché considera necessario un urgente intervento in merito:

“E’ di fondamentale importanza individuare il prima possibile la sede definitiva di questo indispensabile servizio diventato un punto di riferimento per tante famiglie. Inoltre, è importante che si restituiscano agli animali gli adeguati spazi, ricordando che nell’attività di zooantropologia l’animale è coinvolto e non sfruttato”.

Non resteremo – continua la consigliera M5S Cuccu – ad assistere come spettatori inermi al continuo sabotaggio della sanità iglesiente, da sempre eccellenza regionale e nazionale per cure primarie, specialistiche ed all’avanguardia”.

“Gli iglesienti – conclude Carla Cuccu – hanno diritto a prestazioni sanitarie efficienti da erogarsi in tempo reale ed immediato”.