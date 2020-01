Assunzione ricercatori Università di Sassari: giovedì udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio di 4 candidati al concorso con l’imputazione di truffa aggravata

Le indagini, affidate alla Guardia di finanza, si sono concluse con l’accertamento della posizione irregolare di tali candidati che secondo gli inquirenti, che confermano quanto segnalato dall’assessorato alla P.I. della Regione Sardegna, non erano in possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

La Guardia di Finanza, su incarico della dottoressa Carunchio, nella sua relazione finale[3], ha proposto al P.M. l’incriminazione dei due Rettori, Attilio Mastino e Massimo Carpinelli, dei componenti la Commissione di concorso e di riesame, prof. Donatella Spano (ex assessore regionale all’ambiente), prof. Omar Chessa, prof. Antonio Uda, prof. Simonetta Sanna, prof. Gerad Aimè Pinna; del direttore generale dott. Guido Croci, e dei funzionari Alessandro Manzoni e Maria Laura Cucci[4]. La Guardia di finanza, inoltre, ha suggerito di valutare anche l’incriminazione di una candidata, la dott.ssa Alessia Vacca, che, da quanto risulta dalle indagini della G.d.F., “ha posto in essere atti idonei in modo non equivoco ad indurre in errore la P.A. , mirati a conseguire un punteggio di merito non dovuto”[5], sarebbe responsabile, secondo il Nucleo di investigazione della Guardia di finanza, di “falsità materiale commessa da privato finalizzata alla truffa aggravata”.

I capi di imputazione ipotizzati dalla G.d.F. per le altre persone sono la falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, la falsità materiali commessa da pubblico ufficiale; il Rifiuto ed omissione di atti d’ufficio; False informazioni a Pubblico Ministero[6].

Le indagini disposte dalla dott.ssa Carunchio, nel frattempo trasferita, sono state trasmesse al dott. Cosimo Porqueddu, che ha ereditato il fascicolo.

Il dottor Porqueddu, per quanto riguarda la sussistenza dei fatti materiali (la mancanza dei requisiti di ammissione di diversi candidati dichiarati vincitori, e cioè i dottori Carta Tania, Paola Cadeddu, Gianfelice Giaccu e Giampaolo Piga) ha accolto integralmente i risultati delle indagini. Tuttavia, almeno per il momento, diversamente da quanto ipotizzato dalla Guardia di finanza, ha chiesto al GUP il rinvio a giudizio dei 4 candidati dichiarati vincitori con l’imputazione di truffa aggravata (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.) nonché di altri due candidati non dichiarati vincitori per tentata truffa. Secondo la tesi del P.M., avrebbero presentato nella domanda “documenti mendaci e comunque ingannevoli per dissimulare la mancanza del requisito dello stabile impegno all’estero”, avrebbero omesso di produrre la dichiarazione (tassativamente richiesta dal bando sotto pena di esclusione) contenente i dati dell’attività svolta all’estero, e, tre di essi, avrebbero svolto attività retribuita di ricerca in Italia durante il triennio, tra cui un contratto biennale alle dipendenze delle università di Cagliari o di Sassari[7].

I 4 candidati, secondo l’imputazione, si sarebbero così procurati l’ingiusto profitto di circa 200.000 euri ciascuno.

Sorprendentemente, il P.M. ha tuttavia stralciato la posizione proprio dell’unica candidata, la dott.ssa Alessia Vacca, che la Guardia di finanza ritiene invece responsabile di Falsità materiale finalizzata alla truffa aggravata”[8].

L’udienza per la richiesta di rinvio a giudizio dei candidati è stata fissata per il giorno 23 gennaio, alle ore 9, nell’aula GIP F/17, al secondo piano del Palazzo di giustizia.

[8] Alla dott.ssa Vacca è stato attribuito il punteggio riservato ai dottori di ricerca nonostante non fosse in possesso di tale titolo. La dott.ssa Vacca, che ha conseguito il titolo dopo la scadenza dei termini della domanda, nel tramettere un certificato di equipollenza del titolo (che riportava una data non corrispondente a quella del conferimento) ha dichiarato di aver conseguito il titolo il 30 novembre 2012 mentre il titolo gli è stato conferito il 10 febbraio 2013. La Guardia di Finanza ha anche evidenziato il fatto che la Commissione di riesame, nonostante la richiesta in tal senso di due dei suoi componenti, si è rifiutata, a maggioranza, di richiedere l’esibizione di copia del diploma originale ove compare la effettiva data di conferimento del titolo.

