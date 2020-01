ARST

ARST: lunedì 27 gennaio, soppressione temporanea di due fermate a Sestu

Si rende noto che da lunedì 27 gennaio, per consentire la realizzazione dei lavori stradali in via San Gemiliano a Sestu, i servizi di trasporto pubblico di Arst dovranno temporaneamente adottare alcuni percorsi alternativi.