“Arrivederci Alguer”: le famiglie algheresi gratis al Matherland

Matherland saluta e ringrazia la Riviera del Corallo con una giornata dedicata alle famiglie algheresi in programma questo venerdì 10 gennaio, dalle ore 16 alle 19.

“Arrivederci Alguer” è il titolo della manifestazione fortemente voluta dal Matherland, uno dei luna park itineranti più grandi in Italia che da oltre settantanni fa tappa in città nel periodo estivo, in collaborazione con la Fondazione Alghero.

Quest’anno, per la seconda volta consecutiva, il parco dei divertimenti ha installato le proprie attrazioni nel porto anche per il periodo natalizio con alcune novità rispetto a quelle presenti d’estate.

Tra le più gettonate la pista di pattinaggio sul ghiaccio, attrazione che è diventata un appuntamento fisso del Natale ad Alghero.

Con “Arrivederci Alguer” Matherland distribuirà oltre diecimila biglietti omaggio destinati esclusivamente alle famiglie residenti ad Alghero.

Per poter ricevere i coupon omaggio, le famiglie dovranno presentarsi, nel pomeriggio di venerdì, presso il luna park esibendo un documento d’identità presso la cassa dell’autoscontro.