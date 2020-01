Andamento consistenze III trimestre 2019: superato massimo di mutui attivi

Nel terzo trimestre 2019 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre: 328.819 milioni di euro.

Nel secondo trimestre 2019 era stato superato il precedente importo più alto di stock mutui mai registrato e si era fissato il nuovo massimo con oltre 327 miliardi di euro; nel trimestre in analisi viene fissato un nuovo massimo di mutui in essere circolanti.

Il passo con il quale crescono le consistenze è leggermente inferiore alla media registrata per le precedenti rilevazioni: +2,7% su base annua (+0,50% su base trimestrale).

Come abbiamo in precedenza analizzato, alla luce dei favorevoli tassi di mercato coi quali sono stati collocati i finanziamenti durante l’ultimo triennio, la composizione dello stock è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso o variabile con CAP, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie sia in capo agli istituti eroganti.

Si delinea uno scenario favorevole al proseguimento della crescita del credito alla famiglia per l’acquisto dell’abitazione; nonostante il rallentamento delle nuove erogazioni si dovrebbe comunque registrare un’ulteriore crescita degli stock anche per il IV trimestre 2019, seppur ad un passo inferiore rispetto all’incremento al quale il mercato ci ha abituato nei due anni passati.

Di seguito, il grafico con l’andamento dello stock mutui dal 2017 al 2019 e la distribuzione per regione delle consistenze registrate nel primo trimestre 2018:

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER REGIONE DEI MUTUI IN ESSERE (mln €) – III° TRIM. 2019 REGIONE VALORE PESO LOMBARDIA 80.614.956 24,5% LAZIO 43.895.649 13,3% VENETO 29.020.435 8,8% EMILIA-ROMAGNA 28.658.995 8,7% TOSCANA 24.494.001 7,4% PIEMONTE 24.332.099 7,4% CAMPANIA 18.194.399 5,5% PUGLIA 14.972.090 4,6% SICILIA 14.681.598 4,5% LIGURIA 10.149.846 3,1% FRIULI VENEZIA GIULIA 7.170.183 2,2% MARCHE 6.593.338 2,0% SARDEGNA 6.235.154 1,9% TRENTINO ALTO ADIGE 5.808.248 1,8% ABRUZZO 4.503.579 1,4% UMBRIA 3.596.691 1,1% CALABRIA 3.486.659 1,1% BASILICATA 1.115.191 0,3% MOLISE 726.357 0,2% VALLE D’AOSTA 569.867 0,2%

N.B. Elaborazione Ufficio Studi Tecnocasa su dati Banca d’Italia.