Alle origini della nostra civiltà: visita a Cenova (IM), il paese dei lapicidi

Il Sindaco di Rezzo, Renato Adorno, ha dichiarato:

Ho fatto visita a Sua Eccellenza il Vescovo di Albenga, Guglielmo Borghetti, che ha indetto, domenica scorsa 29 dicembre in tutta la Diocesi, una giornata di raccolta fondi per la ricostruzione dell’oratorio di Cenova. Questo ci rende molto orgogliosi e fiduciosi di ricostruire questo importante monumento storico. La Regione Liguria ha concesso un finanziamento per proseguire i lavori di somma urgenza, direttamente alla Fondazione CIMA e all’Università di Firenze, per il controllo del territorio e per studiare il nostro sottosuolo.