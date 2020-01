Alghero. Ultimo appuntamento de El Cicle Gaudí a l’Alguer

Si conclude El Cicle Gaudí a l’Alguer, l’iniziativa nata grazie a un progetto di cooperazione culturale tra l’Acadèmia del Cinema Català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero e la Plataforma per la Llengua, e patrocinata dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero. Iniziativa che ha permesso alla città di inserirsi nel circuito del Cicle Gaudí che coinvolge più di 50 sale cinematografiche, presenti nei comuni in cui si parla la lingua catalana, e che propone una selezione dei film nominati e vincitori dell’omonimo Premio, il più prestigioso riconoscimento cinematografico catalano, assegnato dalla stessa Acadèmia ai migliori film, autori e tecnici del settore.

Mercoledì 5 febbraio alle 19.00 al Cinema Miramare, il quarto e ultimo film in programma: La vida sense la Sara Amat, opera prima della regista Laura Jou, nominato ai Premis Gaudí e premiato al BCN FILM FEST 2019 con l’ACCEC Critics Award e il premio del pubblico per il miglior film catalano. Adattamento cinematografico dell’omonimo racconto dello scrittore catalano Pep Puig, il film racconta la scomparsa di Sara Amat, tredici anni, nel mezzo di una notte d’estate. Nessuno sa che, in realtà, la ragazza è fuggita da casa sua per rifugiarsi nella stanza di Pep, 13 anni anche lui, che da quel momento in poi condurrà una doppia vita come complice e protettore, continuando a partecipare alla ricerca della ragazza di cui è perdutamente innamorato.

Saranno ospiti della serata i due giovanissimi protagonisti del film, Biel Rossell e Maria Morera, e la regista Laura Jou che, dopo un’intensa carriera come acting coach per bambini e giovani attori, è approdata alla regia prima con il premiatissimo corto No me quites e, in seguito, con il lungometraggio La vida sense la Sara Amat, esordio unanimemente acclamato da pubblico e critica.

Nel corso della mattinata di giovedì 6 febbraio, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Roth, diretto dal Dott. Angelo Parodi, gli studenti delle classi I e II G, coordinati dal prof. Marco Piga, saranno coinvolti in una Masterclass sul ruolo dell’attore, a cura della regista Laura Jou e degli interpreti Biel Rossell e Maria Morera, protagonisti del film La vida sense la Sara Amat.

Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso 2€.

Traduzioni dei comunicati stampa e interpretazione simultanea a cura dell’Ofici Lingüístic de l’Alguer.

Últim apuntament de El Cicle Gaudí a l’Alguer

Se tanca El Cicle Gaudí a l’Alguer, la iniciativa nada gràcies a un projecte de col·laboració cultural entre l’Acadèmia del Cinema Català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero i la Plataforma per la Llengua, i amb el patrocini de l’Administració Municipal i de la Fondazione Alghero. Una iniciativa que ha permitit a la ciutat d’entrar en lo circuit del Cicle Gaudí del qual fan part més de 50 sales cinematogràfiques presents en los territoris on se parla la llengua catalana, i que propon una selecció dels films guanyadors de l’homònim Premi, lo més prestigiós reconeixement cinematogràfic català, assignat de l’Acadèmia als millors films, als millors autors i tècnics del sector.

Dimecres 5 de febrer a les set de la tarda al Cinema Miramare, lo quart i últim film en programa:: La vida sense la Sara Amat, obra de debut de la regista Laura Jou, candidat als Premis Gaudí i premiat al BCN FILM FEST 2019 amb l’ACCEC Critics Award i el premi del públic pel millor film català. Lo film, que és l’adaptament cinematogràfic de l’homònim conte de l’escriptor català Pep Puig, reconta la descomparida de Sara Amat, una minyona de tretze anys, en una nit d’estiu. Ningú sap que, en realtat, la minyona és fugida d’en casa d’ella per se refugiar en la posento de Pep, tretze anys també ell, que d’aquell moment tenguerà un doble vida com a còmplice i protector, i continuant a participar a la recerca de la minyona de la qual és perdudament enamorat.

Sigueran hòspites de la tardada los dos joves protagonistes del film, Biel Rossell i Maria Morera, i la regista Laura Jou que, desprès d’una intensa carrera com a acting coach per minyons i joves actors, és arribada a la regia amb el premiatíssim curtmetratge No me quites i, successivament amb el llongmetratge La vida sense la Sara Amat, debut unànimament aclamat de públic i crítica.

Durant la maitinada de dijous 6 de febrer, gràcies a la col·laboració amb l’Institut de Instrucció Superior Roth, dirigit del Dr. Angelo Parodi, los estudents de les classes I i II G, coordinats del prof. Marco Piga, participaran a una Masterclass a damunt del rol de l’actor, a cura de la regista Laura Jou i dels actors Biel Rossell i Maria Morera, protagonistes del film La vida sense la Sara Amat.

Lo film siguerà projectat en llengua original amb sotatítols en italià. Entrada 2€.

Traduccions dels comunicats estampa i traducció simultània a cura de l’Ofici Lingüístic del Municipi de l’Alguer.