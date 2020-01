Alghero. Casa Manno: inaugurazione della mostra fotografica Collateral Beauty, di Enzo Moscariello

“Collateral Beauty è un’esposizione fotografica a tema paesaggistico che non si pone come semplice illustrazione di paesaggi, bensì vuole andare oltre la superficie delle immagini cercando di suscitare le emozioni e i sentimenti provati nel momento in cui sono stati realizzati gli scatti.

L’obbiettivo è quello di mettere in luce gli aspetti che caratterizzano la mia vita mostrando, appunto, la bellezza collaterale del pensiero generata in me attraverso i paesaggi. La bellezza collaterale la viviamo tutti i giorni. Si trova in noi, ma spesso non ci accorgiamo di ciò che accade realmente. Siamo presi dalla routine quotidiana e perdiamo la capacità cognitiva; non ci rendiamo conto che tutto può avere un senso. Spesso, per pigrizia, ci limitiamo a guardare unicamente con gli occhi percependo solo lo strato superficiale delle cose. Possiamo rimediare, prendendoci del tempo per pensare e comprendere quello che la vita ci pone davanti. Abbiamo la capacità di poter vedere oltre: sta solo a noi coglierne il senso, o darne uno. Le emozioni, sensazioni e i sentimenti che ho provato derivano da una presa di coscienza maturata e ricercata nel corso del tempo. In conclusione, queste sono fasi della vita che tutti affrontiamo, e possiamo decidere di farlo utilizzando cuore e mente, lasciandoci alle spalle la superficialità“

Vincenzo Moscariello nasce ad Alghero nel 1991; nella città catalana frequenta l’Istituto Statale d’Arte dove si diploma in Arte Grafica Pubblicitaria e Fotografia: un percorso durante il quale sviluppa e approfondisce il suo amore per il mondo della fotografia, ricercando e sperimentando nuove tecniche. I suoi soggetti sono prevalentemente di carattere naturalistico; nel 2013 realizza la sua prima mostra intitolata “Cogli l’Attimo”, un’esposizione fotografica incentrata sul mondo degli insetti.



Evento realizzato con il patrocinio della Società Dante Alighieri – Comitato di Alghero

Inaugurazione sabato 1° febbraio alle ore 18

fino a lunedì 2 marzo – Ingresso a offerta libera

ven, sab, dom, lun – ore 16.00/20.00