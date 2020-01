AIFA: corpo estraneo nella SOLUZIONE ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA. Allerta dall’ospedale Meyer di Firenze

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) comunica che la Società Galenica Senese Srl, ha attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale, del lotto n. 1901087 con scadenza 10-2021 della specialità medicinale ELETTROL EQUIL PED*500ML – AIC 029845043. La soluzione è utilizzata nel trattamento di stati di acidosi metabolica di lieve entità. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta dall’ospedale Meyer di Firenze e dalla stessa ditta Galenica Senese, concernente la presenza di un corpo estraneo in confezioni del suddetto lotto. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Aifa è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.