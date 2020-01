agliari, Olbia e Nuoro nel mirino dei volontari Dico NO alla Droga

Nelle grandi città come nei piccoli centri, le iniziative dei volontari sono attese dai cittadini e condivise dalla quasi totalità dei commercianti sempre ben disposti alla collaborazione nella distribuzione dei libretti informativi “la verità sulla droga”. Sondaggi denunciano come una grande percentuale di persone considera la droga come una delle emergenze sociali più preoccupanti per la quale non vedono soluzioni all’orizzonte.

Non gli può dar torto se osserviamo ciò che quotidianamente apprendiamo dai media locali e nazionali, con spaccio, sequestri di sostanze stupefacenti, arresti e crimini legati al mondo della droga sempre in prima pagina.

Non c’è dubbio che i trafficanti vadano stroncati senza tentennamenti, ma viene da chiederci: a chi venderebbero la droga i criminali spacciatori se non avessero i clienti pronti ad acquistarla? Quale sarebbe il risultato se si mettesse maggiore attenzione sulla prevenzione attraverso l’informazione capillare sin dai primi anni di scuola mettendo i ragazzi nelle condizioni di conoscere le VERE conseguenze cui andranno incontro facendo uso di droghe?

Recenti sondaggi dicono che oltre il 50% di chi non ha mai fatto uso di droga ha ricevuto informazioni utili che hanno fatto si che ne siano rimasti alla larga. Dimostrazione che l’istruzione e la prevenzione paga più della repressione, avvalorando le parole del filosofo L. Ron Hubbard il quale scriveva che “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. L’obiettivo dei volontari è quello di arrivare con la verità sulla droga al restante 50% prima che lo facciano gli spacciatori con le loro falsità.

Per questo motivo anche questa settimana i cittadini di Cagliari, Olbia e Nuoro saranno informati dai volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, attraverso la distribuzione di migliaia di libretti “La Verità sulla Droga”. Info: www.noalladroga.it