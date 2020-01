È ancora possibile iscriversi alle masterclass della quarta edizione dell’accademia itinerante organizzata dall’Associazione Culturale ArtUniverso con la collaborazione delle Acli provinciali di Cagliari. Nel programma sono previste attività fino al 28 gennaio.

Giunge alla sua quarta edizione la Travelling Academy of Dance, progetto ideato dall’Associazione Culturale ArtUniverso, presieduta dalla coreografa Inessa Galaeva, in collaborazione con le Acli Provinciali di Cagliari, Crei, Blue Sardinia e con le accademie coreutiche di Mosca e San Pietroburgo.

Da oggi sino al 28 gennaio, la manifestazione prevede spettacoli, seminari, lezioni aperte a tutte le accademie di danza e ginnastica, alle compagnie e alle società sportive. Il suo culmine sarà domani e domenica con le due Masterclass tenute da Marina Levchenko, Anton Maltzev e Denis Ayzin della “Vaganova Ballet Academy” di San Pietroburgo.

L’appuntamento, per entrambe le giornate, è alla scuola di danza “vivir Danzando” di Assemini dalle 10 alle 18.

La Levchenko, laureata in Coreografia alla Statale di San Pietroburgo, è stata, nel corso della sua carriera, vincitrice di diversi concorsi internazionali come ballerina solista. Maltsev è laureato all’accademia del Teatro Bolshoi di Mosca, ed è attualmente docente alla “Vaganova Ballet Academy” e direttore di una compagnia di danza. Ayzin è invece laureato all’accademia di danza della Statale di San Pietroburgo e vanta importanti esperienze a Parigi e New York. Attraverso la Travelling Academy of Dance sarà possibile inoltre iniziare il proprio percorso di studio per il conseguimento di diplomi nelle accademie di danza russe e ottenere delle borse di studio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione attraverso pagina Facebook “Associazione ArtUniverso” o telefonicamente al 3208831297.