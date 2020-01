A Budoni Il fantasma del povero Piero

Ridere si sa fa bene alla salute e sabato 18 gennaio dalle ore 21, nel Teatro Andrea Parodi in Piazza Giubileo a Budoni, ce ne sarà la possibilità, perchè quando si alzerà il sipario e le luci della sala si spegneranno, inizierà la magia, non appena andrà in scena Il fantasma del povero Piero, una commedia brillante in due atti, liberamente tratta dall’opera omonima di Camillo Vittici.

Il povero Piero, passato a miglior vita, lascia la moglie e tre figli, che cercano di scoprire dove sono andati a finire i soldi da lui vinti al lotto.

Tanti i colpi di scena che faranno divertire gli spettatori.

Gli attori impegnati in questo lavoro, che per l’occasione danno il meglio di se stessi sono quelli della Compagnia Teatrale Shardana, composta da Giuseppe Dalu, Franco Meloni, Daniela Vargiu, Maria Teresa Lara, Gian Salvatore Ventroni, Metteo Floris, Stefano Nieddu, Giuseppina Carta, Caterina Ponsanu e Maria Giovanna Murrighile.

Lo spettacolo è organizzato sotto il patrocinio del Comune di Budoni e l’ingresso sarà libero.

Giusy Carta