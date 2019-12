Volley

Volley Serie D: mantiene il primo posto in classifica la WebProject Sottorete

L'incontro del 14 dicembre ad Alghero, nella palestra di via Diez, contro la MacDonald's Gym Oristano si conclude con 3 punti in più per i ragazzi algheresi. La partita disputata dimostra, però, come ogni gara sia differente dall'altra e vada affrontata con lo stesso grado di determinazione e lucidità. Così come ogni avversario non vada valutato in base alla posizione in classifica.