Villasimius: dal 31 dicembre al primo gennaio in scena il capodanno organizzato da A.V.E.S.

Una due giorni all’insegna di musica, cultura, spettacoli, degustazioni enogastronomiche, esposizioni dell’artigianato locale: è questa la formula della prima edizione di VILLASEAMUSIC, la grande festa di Capodanno organizzata a Villasimius dal 31 dicembre al primo gennaio dall’associazione A.V.E.S., giovane realtà che mette in campo le competenze maturate negli anni nell’ambito dell’organizzazione di eventi per realizzare un format mirato alla crescita e valorizzazione turistica del comune del Sud Sardegna anche nella stagione invernale.

La due giorni si snoderà tra la piazza Margherita Hack e la via Del Mare (resa pedonale per l’occasione), con stand espositivi dedicati all’artigianato locale e alle degustazioni enogastronomiche tipiche della zona, con l’allestimento di appositi palchi per le esibizioni degli artisti protagonisti della manifestazione.

Tra gli ospiti di questa edizione i DJ Federico Scavo e Roby P., la cantante Yana, Kry (Fisso ridendo) e la musica di Bebecita Latin Music Show, il format Zona Trap e, come da tradizione, l’immancabile spettacolo pirotecnico della mezzanotte per salutare il 2019 appena trascorso e dare il benvenuto al neonato 2020.

Per la prima volta a Villasimius arriva, inoltre, una pista di pattinaggio su ghiaccio presso il parcheggio di via del Mare (fronte Baccu Sardus) attiva fino al prossimo 14 gennaio.

VILLASEAMUSIC è organizzato dall’associazione A.V.E.S. con il patrocinio del Comune di Villasimius, il sostegno della Lega Navale Villasimius, Mari Nostru, Costa Sud Est, Crov e la collaborazione dei marchi Campari e Ichnusa.

IL PROGRAMMA – La grande festa di Capodanno di VILLASEAMUSIC avrà inizio martedì 31 dicembre alle 10 in piazza Margherita Hack (centro nevralgico dell’evento) con l’apertura ufficiale della manifestazione. Fino alle 14 terrà banco il DJ set di Roby P., che con le sue selezioni musicali prenderà per mano l’anno che oramai volge al termine. Dalle 18 si terrà lo Spritz Party a cura di Aperol e alle 22 si ballerà con la Zona Trap, format musicale che nel 2019 ha portato la migliore musica trap nei più prestigiosi club dell’isola, consacrandosi definitivamente come evento tra i più esclusivi. Alla mezzanotte si festeggerà il nuovo anno con un esclusivo spettacolo pirotecnico a cui seguirà l’esibizione dell’artista sarda Yana, al secolo Marianna Serra, celebre per la sua partecipazione al talent show “The Voice Mexico” e prossima al lancio del suo primo singolo “Hey baby”, il 9 gennaio. Seguirà la musica del DJ Federico Scavo, tra gli artisti più innovativi e interessanti del panorama nazionale, disco d’oro in Italia con il remix di “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd. Nel 2011 il suo brano “Strump” è diventato il tormentone estivo capace di scalare in breve tempo le classifiche di tutto il mondo. A chiudere la serata ci penserà il DJ set di Roby P.