Venerdì 13 e domenica 15 dicembre a Cagliari due nuovi appuntamenti con CinemANIMEshōn

ArTheaterSardiniaNet presenta questa settimana il doppio appuntamento della 2a edizione della rassegna CinemANIMEshōn, organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis, progetto e coordinamento scientifico a cura di Emanuele Ortu e Maurizio Ortu, con la direzione artistica di Andrea Meloni, che si svolgerà allo Spazio OSC (via Newton 12 a Cagliari) secondo il seguente calendario:

Venerdì 13 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.30 proiezione di “Final Fantasy the Spirit Within”, regia Hironobu Sakaguchi, 2001.

A seguire, dalle ore 17.00 alle 21.00, maratona e torneo videogioco “Final Fantasy”.

È possibile partecipare al torneo e usufruire di un buffet solo su prenotazione.

Le attività e la proiezione sono adatte dai 17 anni agli adulti.

Ingresso: € 9,00 film + attività, € 15,00 film + attività + buffet.

Domenica 15 dicembre dalle ore 20.30 alle 22.00 proiezione di “Tokyo Godfathers”, regia Staoshi Kon, 2003.

Proiezione adatta dai 17 anni fino agli adulti.

Ingresso: € 5,00.

Final Fantasy the spirit within, regia Hironobu Sakaguchi, 2001. Il film d’animazione prende il nome da una delle serie di videogiochi di ruolo fantasy più conosciute “Final Fantasy”, anche se non ripercorre nessuna trama dei capitoli videoludici. È stato il primo lungometraggio fotorealistico interamente generato in computer grafica e ha avuto il primato del film più costoso ispirato a un videogioco. Nell’ipotetico anno 2065, la Terra è infestata dai Phantoms, una misteriosa forma di vita aliena che a contatto con gli umani può estrarre, consumare e dissolvere la loro anima. Le persone restanti vivono in città protette da barriere. La scienziata Aki Ross, perseguitata da sogni ricorrenti, insieme al Dr. Cid, suo mentore, è impegnata nella ricerca di forme di vita che secondo la loro teoria possono contenere uno spirito e che, una volta uniti, annientare i Phantoms. Aki si unisce poi ad una squadra militare chiamata Deep Eyes e capitanata da Gray Edwards che combatteranno contro il malvagio generale Hein.

Tokyo Godfathers, regia Satoshi Kon, 2003. Il film è ispirato all’opera letteraria di Peter B. Kyne “Three Godfathers” del 1913. A Tokyo, nella notte di Natale, tre senzatetto si fanno compagnia: Gin, un ex ciclista alcolizzato, Hana, un travestito, e Miyuki, una ragazza scappata di casa. Mentre rovistano tra mucchi di spazzatura per cercare i loro personalissimi “regali di Natale”, sentono un pianto soffocato proveniente dal cumulo di immondizie: è una neonata. Gin propone subito di correre alla polizia e consegnare la bimba abbandonata, ma Hana, che ha sempre sognato di essere madre, decide di tenerla e di chiamarla Kiyoko. Aiutati da un biglietto da visita e da qualche fotografia, gli improbabili componenti di questa strana famiglia iniziano il viaggio alla ricerca della casa della bambina. Ma questa inaspettata odissea tragicomica li porterà a fare i conti con i fantasmi del proprio passato.

IL PROGETTO

La 2a edizione di CinemANIMEshōn attraverso cinema, giochi da tavolo, musica e videogiochi, offrirà un momento in cui rivedere i grandi generi letterari e gli episodi più significativi della cultura e della storia europea grazie allo sguardo degli anime giapponesi.

Gli appuntamenti della rassegna affronteranno temi diversi grazie al connubio di differenti arti e sono stati progettati per essere fruibili da un pubblico di adulti e bambini.

Gli spettatori saranno accompagnati in ogni proiezione attraverso delle attività di divulgazione che avverranno prima e dopo la visione degli anime, attività ludiche che permetteranno di continuare a riflettere attivamente sulle tematiche affrontate dagli anime. I giochi da tavolo saranno presenti grazie alla collaborazione con la Tana dei Goblin, la Ludoteca dei Troll e la presentazione di I viaggi straordinari di Eleonora Guggeri e Fabio Attoli, ispirato alle opere di Jules Verne. Il videogioco sarà protagonista nella maratona dedicata a Final Fantasy con l’organizzazione di un torneo per appassionati dopo la visione del film. All’interno della rassegna troverà spazio anche la musica, elemento fondamentale degli anime, con la festa di chiusura durante la quale sarà proiettato Interstella 5555, realizzato dalla collaborazione di Leji Matsumoto con i Daft Punk, a cui seguirà una selezione musicale che ripercorrerà i generi che hanno creato le grandi colonne sonore degli anime. Altri appuntamenti tematici saranno dedicati al giallo, alla fantascienza e alle distopie, alle tradizioni giapponesi, alle grandi guerre.

direzione artistica Andrea Meloni

direzione amministrativa e organizzativa Sabrina Mascia

ufficio stampa Michela Garau

organizzazione Compagnia Teatro Laboratorio Alkestis

progetto e coordinamento Emanuele Ortu e Maurizio Ortu

grafica Christian Tassi

Teatro Laboratorio Alkestis in collaborazione con compagnia d’arte Circo Calumet, L’Aquilone di Viviana, Centro internazionale del fumetto, Cineteca Sarda – Società Umanitaria, Ludoteca del Troll, La Tana dei Goblin e con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo) – Regione Autònoma de Sardegna (Assessoradu de S’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport) e Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).

Informazioni e prenotazioni

Il torneo di videogiochi e il buffet hanno un numero limitato di posti. È richiesta la prenotazione in anticipo al numero 070 30 63 92 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00, al numero 334 17 01 416 dopo le 18:00 o scrivere a info@teatroalkestis.it

Sarà possibile acquistare gli ingressi con POS e i bonus Carta del Docente e 18App.