Unica Radio ricorda Antonio Megalizzi il 14 dicembre in una diretta a reti unificate

Le emittenti universitarie del circuito RadUni, in ricordo degli amici Antonio Megalizzi e Bartosz Orent Niedzelski, il giorno 14 dicembre 2019, trasmetteranno a segnale condiviso la maratona di 24 ore Non Fermiamo Questa Voce.

Dalle 00 alle 23:59 del 14 dicembre 2019, interrompendo i programmi e le normali attività, per permettere ad Antonio di essere ancora nella sua amata Radio. La maratona è la raccolta dei pezzi scritti o registrati da Antonio Megalizzi per il format Europhonica IT, progetto delle college radio che tratta di tematiche europee.

Nella maratona anche alcuni contributi dalle Istituzioni ed il racconto “Cielo d’Acciaio“, scritto da Antonio Megalizzi, registrato in omaggio a lui dai colleghi della redazione Europhonica. La maratona sarà raggiungibile sul sito raduni.org e sugli streaming delle Radio Universitarie affiliate.

L’Associazione RadUni non rilascerà dichiarazioni e non concederà interviste audio/video ai colleghi dei media, come richiesto dalla Famiglia Megalizzi nel rispetto della loro scelta di vivere l’occasione di dolore e ricordo in forma privata.

Non Fermiamo Questa Voce è il nome che l’Associazione RadUni ha voluto dare a tutte quelle iniziative e attività intraprese a seguito della tragica scomparsa di due Operatori Radiofonici Universitari, Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski.

Cos’è successo

La notte dell’11 dicembre 2018, nelle vie di Strasburgo (FR), sede del Parlamento Europeo, si è compiuta una strage che ha visto la morte di 5 persone e la lesione di altre 11 per mano di un estremista a seguito ucciso dalla polizia frencese.

Il 14 dicembre, Antonio Megalizzi muore in ospedale a Strasburgo seguito poco dopo dall’amico e collega Bartosz. Antonio insieme a due colleghe si trovava ospite di Bart, per l’edizione mensile del format delle radio universitarie europee Europhonica. Le attività e gli avvenimenti sono riportati in ordine, dalle iniziative in programma e più recenti, fino a ripercorrere il triste dicembre 2018. Maratona Radio su tutte le emittenti universitarie RadUni.

Il 14 dicembre 2019 ricordiamo Antonio con il suo lavoro, i suoi pezzi, la sua voce.