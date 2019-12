Le Rubriche di Sardegna Reporter - Associazioni-Sindacati

Ferriera

UILM su Ferriera: “L’ipotesi di accordo è insufficiente per garantire l’occupazione”

"È stata presentata l'ipotesi di accordo sindacale per la riconversione della Ferriera di Servola sulla base del Piano Industriale presentato da Arvedi nei precedenti incontri presso lo stesso dicastero. È una proposta che, pur confermando gli investimenti di 180 milioni di euro per lo sviluppo dell'area a freddo, non garantisce una soluzione occupazionale per tutti i lavoratori".