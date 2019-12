Udinese-Cagliari: si continua a preparare il match di sabato

Ad Asseminello si continua a lavorare in vista dell’ultimo match del 2019, in programma sabato pomeriggio alla “Dacia Arena” contro la squadra di Gotti.

La prima parte dell’allenamento di oggi si è incentrato sull’analisi video, per poi spostarsi in campo per sviluppare la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi in funzione della partita.

Rolando Maran ha nuovamente a disposizione Lykogiannis, tornato in gruppo quest’oggi, mentre fanno un lavoro personalizzato Ceppitelli, Birsa, Cacciatore e Castro.

Domani mattina è in programma un nuovo allenamento, per poi lasciare spazio alle 12:45 alla conferenza stampa della vigilia di mister Maran.