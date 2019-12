Tutto pronto per l’appuntamento con “Alberi per il Futuro” di sabato 28 Dicembre alle ore 10 in piazza Carta a Cortoghiana

Continuano le operazioni di preparazione dell’area di piazza Carta a Cortoghiana – realizzate grazie alla collaborazione dei Cantieri di Riforestazione – in vista dell’appuntamento con “Alberi per il Futuro” di sabato 28 Dicembre alle ore 10.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Carbonia in collaborazione con decine di volontari al fine di mettere a dimora un albero per ciascun bimbo nato nella nostra Città nel 2018. Anno in cui sono venuti alla luce 111 creature residenti a Carbonia.

Ai 25 alberi messi a dimora sabato 14 Dicembre se ne aggiungeranno altri 60, che verranno piantumati sabato in un’area di Cortoghiana destinata a diventare un vero e proprio polmone verde.

All’evento saranno presenti amministratori locali, volontari, i bimbi, i loro genitori e parenti. In occasione del primo appuntamento sono stati messi a dimora 25 alberelli di ginepro. Questo sabato, invece, per ciascun nato saranno messe a dimora tre piantine di tamerice e ginepro.

Ciascuna piantumazione verrà identificata con un’apposita etichetta contenente il nome, il cognome e la data di nascita del bambino.