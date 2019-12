Tutti gli eventi di Natale ad Arzachena e nei borghi

La Parata dell’Immacolata nel centro storico inaugura la terza edizione del programma Da Natali a Li tre Re con gran finale il 6 gennaio 2020 per il Concerto dell’Epifania.

Il cuore del calendario degli eventi è il Villaggio di Natale in piazza Risorgimento: ospita casette in legno per le esposizioni di artisti e hobbisti, giostre e sorprese speciali ogni giorno dal 16 al 24 dicembre.

La notte del 31 dicembre è imperdibile il Concerto di Capodanno nel parco XVIII Novembre (Tanca di Lu Palu).

Saluteremo il nuovo anno con l’esibizione dal vivo di un cantante di spicco del panorama musicale nazionale molto amato dai giovani e con un disco fresco di pubblicazione.