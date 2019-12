Tortolì: Carabinieri ritirano la patente a due soggetti per guida in stato di ebbrezza

Il 31 novembre 2019 e il 1 dicembre 2019, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, nello specifico i militari della Sezione Radiomobile durante mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto delle cd. stragi del sabato sera, in relazione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e/o alterazione psicofisica dall’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà due soggetti di Tortolì trovati rispettivamente con tasso alcolemico pari a 1,44 g/l. il primo e 2,94 il secondo soggetto.

Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida con decurtazione 10 punti.

Il secondo soggetto che era stato coinvolto in un sinistro è stato denunciato anche per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

Controllati più di 100 veicoli.