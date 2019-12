Cronaca

Tortolì: arrestato 40enne per spaccio di stupefacenti

Nella giornata di ieri, 6 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei - nell’ambito della continua attività preventiva finalizzata alla repressione dei fenomeni criminali in genere e a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, in ragione anche degli ultimi episodi accaduti a Tortolì - hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari nei confronti di un cittadino ogliastrino con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.