Tempio Pausania. Consiglio Comunale aperto ai cittadini per per discutere della valorizzazione del Compendio di Rinaggiu

Un tema importante quello del futuro di Rinaggiu che torna al centro del dibattito politico e cittadino e arriva in consiglio dopo diversi incontri all’interno della giunta e della conferenza dei capigruppo allargata ai consiglieri comunali. Ed è proprio nell’ultimo incontro che si è deciso a maggioranza di coinvolgere i cittadini, il mondo associativo e tutti gli interessati per garantire la massima trasparenza, informazione e partecipazione.

L’amministrazione comunale e le minoranze consiliari, al fine di offrire la più completa informazione e raccogliere le argomentazioni, le istanze, le eventuali preoccupazioni, rispondere alle domande e garantire la conoscenza delle proposte ha ritenuto di aprire il consiglio comunale, che si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 17.00 nel Salone Consiliare, ai contributi dei cittadini e di tutti gli interessati su questo tema di importanza fondamentale che potrebbe incidere sull’intera economia della città e che riguarda un bene simbolo. Un dialogo necessario e fondamentale per condividere con la comunità cittadina ogni eventuale indirizzo e percorso dal momento che fino ad oggi niente è stato deciso e le aree del compendio fanno ancora parte del patrimonio indisponibile del Comune. Un invito che ha come scopo l’avvio di un percorso partecipativo che garantisca il necessario e costante coinvolgimento della comunità.

In questa prospettiva il dibattito pubblico è un importante momento di dialogo, confronto , partecipazione e crescita collettiva che assume particolare rilevanza per la comunità che avrà il modo di analizzare la questione valorizzazione del compendio di Rinaggiu e le diverse prospettive e possibilità nonché discutere delle ricadute per l’interesse pubblico e il futuro sviluppo della città che riconferma il ruolo di città di servizi ma che a tutto questo vuole affiancare la vocazione di città turistica e la valorizzazione a questo proposito di tutte le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.

Convocazione

In data il Consiglio Comunale è convocato alle ore 17.00 in seduta straordinaria e aperta, presso il Salone Comunale 2° piano) del Palazzo Comunale, piazza Gallura 3.

La seduta è convocata in forma aperta a tutti i portatori di interesse e ai cittadini per la trattazione del seguente argomento di particolare rilevanza politico – sociale:

1. PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA’ INERENTI LA VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL COMPENDIO RINAGGIU – COMUNICAZIONI E INDIRIZZI.