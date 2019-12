Attualita'

Tempio Pausania: a Gianni Garrucciu e B. Maludrottu il “Premio Lu Carrulu 2019”

Ad Aggius e Tempio Pausania è tutto pronto per la due giorni del programma predisposto dall'associazione "Stazzi e cussogghj" per l'assegnazione annuale del "Premio lu carrulu 2019": venerdì in programma ad Aggius e sabato 21 a Tempio Pausania.