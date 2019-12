Teatro. “Le Sommelier”, le prossime quattro tappe: Macomer, Carbonia, Meana Sardo e Alghero

La magia del nouveau cirque ne “Le Sommelier” di e con Alessandro Vallin e Stefano Locati ovvero i Freakclown con le creazioni luminose di Tommaso Tagliabue e la colonna sonora di Luca De Marinis, per la regia di Philip Radice, in tournée nell’Isola sotto le insegne del CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna per “una degustazione ad alto tasso di comicità” tra bicchieri volanti e bottiglie sonore, virtuosistiche acrobazie e esercizi di equilibrismo, giochi di luce e irresistibili gags.

Il divertente e coinvolgente spettacolo ispirato alla cultura del vino (in scena martedì 10 dicembre alle 20.30 al Bocheteatro di Nuoro, dove ha inaugurato la Stagione de La Grande Prosa & Teatro Circo 2019-2020, e la replica IERI (mercoledì 11 dicembre) alle 21 al CineTeatro Olbia di Olbia) sarà in scena STASERA giovedì 12 dicembre alle 21 nel Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer, mentre DOMANI (venerdì 13 dicembre) alle 20.45 sarà al Teatro Centrale di Carbonia per un evento speciale (fuori abbonamento), sabato 14 dicembre alle 21 aprirà il cartellone della Stagione 2019-2020 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica 15 dicembre alle 21 al Teatro Civico di Alghero darà il la con una spumeggiante ouverture con brio alla Stagione del CeDAC sulla Riviera del Corallo.

Un viaggio nel mondo dell’enologia con le fantasiose invenzioni dei due artisti che reinterpretano a modo loro i simboli e i riti legati alla bevanda di Dioniso (non a caso, dio del teatro, oltre che dell’ebbrezza e dei misteri, dal cui culto ha avuto origine la tragedia antica, nel segno della trasformazione e della catarsi), con fragili calici e preziose bottiglie sospesi nell’aria in mirabolanti giostre e trasformati in inusuali strumenti musicali, in una rigorosa partitura che spazia tra ardue acrobazie e clownerie, linguaggi della scena e arti circensi, teatro e danza, illusionismo e poesia. Una performance “effervescente” e ricca di sfumature, in cui i Freakclown, già protagonisti nei teatri e nei festival di street art, entrambi nel cast del visionario inno “Alla Vita!” del Cirque du Soleil per Milano Expo, daranno prova del loro eclettico talento tra comicità “fisica” e irriverente, esercizi “funambolici” e brillanti sketches intorno alle virtù, il colore, l’aroma e i possibili effetti collaterali del succo della vite.

«Il vino è il canto della terra verso il cielo» sosteneva Luigi Veronelli e Alessandro Vallin (Pinot) e Stefano Locati (Cirò) propongono le loro “variazioni sul tema” facendo volare e “cantare” bottiglie e bicchieri e trasformandosi in improbabili quando simpatici “sommeliers” in un originale divertissement adatto a grandi e piccini – scelto non a caso per “brindare” idealmente all’inizio della Stagione 2019-2020 de La Grande Prosa / Musica / Danza e Teatro Circo firmata CeDAC.