Strategie aziendali intelligenti: i regali promozionali

La pubblicità è il mezzo più potente e ormai sempre più indispensabile, per far risaltare il nome della propria attività e i suoi servizi in mezzo a quelli della concorrenza.

In un mondo in cui l’informatica la fa da padrona e la sponsorizzazione si sta spostando da radio e tv ad internet, rimangono però altri efficaci metodi di comunicazione per farsi conoscere meglio dai potenziali clienti. Alle persone, nonostante tutto, piace ancora avere fra le mani qualcosa di reale, di fisico e tangibile al di là di ogni evoluzione verso il virtuale, ed è qui che è possibile trovare diverse idee tra cui i regali promozionali aziendali.

Piccoli o grandi pensierini personalizzati col nome del brand, che vengono regalati nelle più disparate occasioni. A seconda della tiratura e del tipo di oggetto scelto, il budget per gestire questa piccola ma efficace forma di pubblicità locale (e non, come vedremo in seguito), può essere decisamente contenuto o allargarsi anche di molto, ma rimane sempre sostanzialmente inferiore a quello richiesto per la realizzazione dei ben più salati spot su diversi canali di comunicazione.

Cos’è effettivamente il regalo promozionale

Questo oggetto può variare anche di molto forma, dimensione, funzione e valore, ma lo scopo è uno solo: lasciare in mano al cliente un gadget griffato dell’azienda, possibilmente utile. Sì, perché lo scopo non è quello di offrire banalmente una stampa del proprio logo, basterebbe un biglietto da visita altrimenti. L’azienda che offre il regalo promozionale desidera che il cliente lo trovi gradevole, utile, che abbia un buon ricordo di chi gliel’ha donato e la sensazione di aver veramente ottenuto qualcosa dal valore perlomeno pratico. Il regalo aziendale promozionale è infatti sempre un oggetto di uso comune, visibile, utile e che possa rimanere facilmente sotto gli occhi di tutti.



L’esempio più classico di gadget aziendale è la banalissima penna: chi non ha a casa una bic ricevuta in omaggio in chissà quale occasione? Non importa non ricordare l’evento, quel che importa è che ogni qual volta si finisce con l’usare o guardare quella bic, ci si ritrovi a pensare al nome dell’azienda che c’è impresso sopra. E magari ad usarla in pubblico per aumentare ulteriormente la pubblicità.

Prezzi e categorie di oggetti disponibili

Le fasce di prezzo possono variare anche di molto a seconda dell’oggetto scelto oltre che della tiratura, del numero di colori selezionati alla copisteria, del tipo di stampa richiesto ecc. Le categorie sono innumerevoli per riuscire a garantire ad ogni azienda il regalo più adeguato per il proprio stile.

Fra i più costosi vi sono sicuramente i gadgets tecnologici, gli indumenti, i kit e gli oggetti di buon materiale come le tazze, ideati per resistere a lungo all’usura.

Fra i più economici le famosissime penne bic, le borse e buste di stoffa o carta, le agendine e la cancelleria in generale, accendini e portachiavi.



Ovviamente i prezzi cambiano anche a seconda di materiali particolari e funzionalità offerte dall’oggetto: una chiavetta USB di plastica avrà un costo differente da una metallica o addirittura in legno.

Esiste poi anche la categoria dei regali promozionali aziendali in forma di alimenti, per prendere i clienti per la gola! Da caramelle a cioccolatini, biscotti, scatolette di mentine e pasticche dolci, la scelta è elevata ed è nella stragrande maggioranza dei casi un regalo sempre gradito a grandi e piccini.

In che occasioni distribuirli

Anche le occasioni in cui distribuire questi oggetti sono le più disparate, eccone alcune fra le più classiche e qualche idea originale che potrebbe essere sfuggita.