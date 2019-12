Sport invernali, Lega: “Nuove opportunità di lavoro nell’entroterra”

Afferma Dario Giagoni, capogruppo Lega e primo firmatario della legge in esame.

I punti focali della presente PL sono innanzitutto la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, garantendo la sicurezza nella pratica degli sport invernali attraverso sanzioni per i trasgressori, la segnaletica nelle piste e l’individuazione di soggetti competenti per il controllo; la valorizzazione, anche ambientale, delle zone montane coinvolte supportando anche lo sviluppo di attività economiche ad esse collegate; la definizione del sistema di innevamento programmato a supporto dell’aerea sciabile, con annessi finanziamenti ad hoc poiché l’assenza di neve in una stazione invernale è considerata calamità penalizzante; vengono inoltre inquadrate le risorse regionali da stanziare e la programmazione degli interventi e le iniziative ammesse alle agevolazioni. Un altro elemento di grande importanza contenuto nel testo è la definizione dell’iter per la formazione professionale del maestro di sci e l’onere finanziario regionale per l’organizzazione di tali corsi. Quest’ultima figura non deve essere sottovalutata poiché risulta essere una figura fondamentale per lo sviluppo turistico-sportivo tanto per il periodo invernale quanto per quello estivo.