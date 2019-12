“Spettri” è il nuovo singolo dei Safari, torna la rock-band genovese e parla di sentimenti non corrisposti e orsi di peluche

Sono spettri tutte le relazioni che non vogliamo chiudere nella stanza dei ricordi, ma continuiamo a vivere alimentandole al punto da divorare tutte le persone che ci gravitano intorno. Questi spettri camminano e respirano al posto nostro e non c’è niente di più pericoloso di rimanere aggrappati al passato per non precipitare nel presente.

ARTISTA

BIO: I Safari sono un trio genovese. Un’impresa a perdere, un piccolo miracolo. La band è formata da Davide Logozzo, Sergio Rigoli e Daniele Doro. A testi in italiano sovrappongono distorsioni e tensioni mentali. A febbraio 2018 esce il primo EP intitolato “La Gente Non Sta Bene”, registrato e prodotto a Ferrara da Manu Fusaroli, fonico e produttore di gruppi quali Teatro degli Orrori, Management, Giorgio Canali, Luci della Centrale Elettrica.

Dal disco vengono pubblicati i video dei due singoli “La Gente Non Sta Bene” e “Niente di Speciale”. Segue un anno e mezzo di tour: 28 concerti, 5.000km tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna, che portano la band a farsi distinguere ed apprezzare per le canzoni e per la loro energia live, condividendo il palco con artisti del calibro di Omar Pedrini, Edda, AmbraMarie, Lombroso, Giorgieness e Cara Calma, tra gli altri. A luglio 2019, a conclusione del tour, si esibiscono al Collisioni Festival di Barolo. L’attività della band prosegue senza sosta: nel corso del 2019, parallelamente all’attività live, iniziano le registrazioni del nuovo album al Greenfog Studio di Mattia Cominotto.

A settembre entrano a far parte del roster di Molecole Produzioni, booking che ne curerà l’attività live a partire da gennaio 2020. In autunno è prevista l’uscita di “Spettri”, il primo singolo del nuovo disco, a cui verrà affiancata una nuova stagione live che anticiperà l’uscita dell’album.

Dal 15 novembre su tutte le piattaforme digitali “Spettri”.

SCOPRI IL VIDEO SU YOUTUBE (video privato)