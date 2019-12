Politica

Sorso. Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 23 Dicembre 2019

Per opportuna informazione e per il doveroso seguito di competenza si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per il giorno Lunedì 23 Dicembre 2019, alle ore 09.00, in prima convocazione, e per il giorno 24/12/2019, alle ore 09.30, in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: