Social Pro League. Si chiude la prima giornata: le squadre al comando

Dopo la prima settimana di gioco sono stati tantissimi i tifosi che hanno preso in mano lo smartphone per votare la propria squadra del cuore nel primo turno della Social Pro League. Nel girone A comanda l’Arezzo seguito dal Siena, che fin qui hanno staccato di gran lunga le altre concorrenti. Nel girone B è invece fuga solitaria l’Alto Adige Sudtirol, così come per il Teramo nel gruppo C, che si gode il primato con oltre 200 punti. La seconda giornata è in corso, per giocare basta accedere alla pagina.

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che la fase a gironi continuerà fino al 7 gennaio 2020, dopodiché le trentadue finaliste verranno posizionate all’interno del tabellone per dare inizio alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta che decreterà la migliore pagina Facebook della Serie C.