Social Pro League: parte la stagione 2019/2020!

Il campionato più social della rete che mette in gara le pagine Facebook delle squadre della Serie C è pronto a tornare per far divertire migliaia di tifosi. Nella scorsa edizione sono stati tantissimi i fan coinvolti nel gioco, che al termine della finale ha visto trionfare il Monza. Adesso si ricomincia e da lunedì 2 dicembre fino al 5 aprile 2020, giorno di chiusura della competizione, i club si sfideranno a suon di voti per vincere il titolo di squadra più social dell’ex Lega Pro. Questo il link per giocare: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/.

Si comincia con la fase a gironi, che terrà impegnati i tifosi fino al 7 gennaio 2020. Ai blocchi di partenza ci saranno 59 squadre divise in tre gironi, che otterranno punti in classifica grazie ai voti dei loro tifosi. Al termine del primo step di gioco, le migliori classificate guadagneranno l’accesso alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta che decreterà la migliore pagina Facebook della Serie C. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League.

Dalla prima edizione 2013/2014, sono state più di 70.000 le persone che hanno votato la loro fan page del cuore, decretando finora le 6 squadre campioni d’Italia nell’albo d’oro della Social Pro League. Numeri che confermano il successo di un gioco dove, per la prima volta, a decidere le sorti delle squadre sono solamente i tifosi.