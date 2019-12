Sicurezza sulla strada Siniscola-La Caletta, 170mila euro per la progettazione dei lavori

“La strada Siniscola-La Caletta sarà finalmente messa in sicurezza grazie a un finanziamento di 170mila euro, stanziato dalla Giunta regionale, per la progettazione dei lavori.

Si tratta di 8 chilometri di provinciale segnati, negli ultimi anni, da 21 croci. Una strada stretta e buia in cui sono state spezzate troppe vite”. Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e riforme.

“La messa in sicurezza della strada è stata chiesta con forza dalla comunità di Siniscola e dal sindaco. Io stesso avevo preso l’impegno, appena eletto, di occuparmene. Su quella strada il 10 marzo scorso avevo partecipato, insieme a migliaia di persone, a una manifestazione silenziosa e commovente in memoria di Emanuele Tancale, un giovane di appena 18 anni, che su quella strada perse la vita solo pochi giorni prima.

Ringrazio l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia, e il presidente Christian Solinas, – ha proseguito Saiu – per la sensibilità dimostrata e per aver dato una risposta concreta a una comunità che attendeva da anni. Mi auguro, adesso che il governo regionale ha stanziato i fondi, che inizi subito la procedura per la progettazione così da realizzare i lavori quanto prima “.