Si respira già aria di Natale  anche su Radio Internazionale Costa Smeralda, protagonisti assoluti i bambini .

I bambini , impegnati nella realizzazione di un progetto scolastico dedicato alla comunicazione, scopriranno il mondo della radio, visitandone gli studi. L’esperimento si ripeterà anche Venerdì 6 Dicembre , sempre dalle ore 09,15 con i bambini della classe 5°F . Sarà per loro un’esperienza unica, da raccontare e da ricordare.

Nel pomeriggio andrà in onda l’ultima puntata del 2019 degli Speciali di Ana Maria Serna. Ospiti del pomeriggio in diretta a partire dalle ore 17,00 sarà Sabrina Barlini, attrice e direttrice teatrale che racconterà del suo nuovo e articolato lavoro “ Janas S’Incantu “ . Il Progetto si propone di accompagnare i bambini in un percorso identitario per scoprire la lingua, la cultura e la storia antica della Sardegna attraverso le figure magiche delle Janas grazie alla letteratura, al teatro e alla tecnologia.

Con lei , in diretta anche Claudia Pirina, presidente di Sas Janas, un’associazione da sempre vicina ai bambini .

In questo periodo Sas Janas è impegnata con una serie di iniziative mirate capaci di arricchire il Natale dei bambini e inserite nel calendario dell’ Olbia Whinter Street Show.

Giovedì 5 Dicembre sarà possibile seguire la diretta audio /video dalle frequenze in Fm 92.8 e 96.00 e 100,5, dalllo streaming www.radiointernazionale.it , dalla App Olbia City Coast Emerald, sulle linee Aspo della città e dalla pagina @RadioInternazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre

Radio Internazionale Costa Smeralda è l’unica emittente radiofonica con sede a Olbia che si occupa attivamente del territorio e delle sue problematiche e che a dicembre 2019 festeggerà 41 anni di attività con la freschezza di sempre .