Si conclude con 2 appuntamenti live in Calabria “L’altra metà tour” di Francesco Renga

Domenica 22 dicembre al TEATRO COMUNALE di SASSARI. Lunedì 23 dicembre alla FIERA di CAGLIARI A MAGGIO 2020 TORNA LIVE IN EUROPA

Dopo il grande successo riscosso negli ultimi mesi, “L’altra metà Tour” di FRANCESCO RENGA si conclude in Calabria con 2 speciali appuntamenti live: domenica 22 dicembre al Teatro Comunale di Sassari (Piazza dei Cappuccini – inizio spettacolo ore 21.00) e lunedì 23 dicembre alla Fiera di Cagliari (Padiglione E, Piazza Marco Polo – inizio spettacolo ore 21.00). Un tour di oltre 50 date in poco più di due mesi, che vede Francesco protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “L’altra metà” e i suoi più grandi successi di repertorio.

Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso), Francesco durante il tour sorprende il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova e molto ricca, in cui trovano spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti.

«Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia».

“L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è un album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

È attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo “NORMALE” feat. ERMAL META. Online anche il video del brano al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=EEC6PrabapA

Queste tutte le date de “L’Altra Metà Tour” (prodotto e organizzato da Friends & Partner):

11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli

15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

18 ottobre – BORGOMANERO (NO) – Teatro Nuovo

19 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

21 ottobre – LEGNANO (MI) – Teatro Galleria

23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

26 ottobre – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Palabassano 2

28 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

29 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

7 novembre – ANCONA – Teatro delle Muse

8 novembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

9 novembre – SAINT VINCENT (AO) – Palais

11 novembre – ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

13 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex

16 novembre – AVELLINO – Teatro Gesualdo

18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 novembre – BARI – Teatro Team

22 novembre – BARI – Teatro Team

23 novembre – CROTONE – PalaMilone

25 novembre – PALERMO – Teatro Golden

27 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

28 novembre – MARSALA – Teatro Impero

1 dicembre – LUGANO – Pala Congressi

3 dicembre – PIACENZA – Teatro Politeama

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

6 dicembre – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

7 dicembre – MANTOVA – Grana Padano Theatre

9 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

16 dicembre – BIELLA – Teatro Odeon

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

19 dicembre – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

20 dicembre – LA SPEZIA – Teatro Civico

22 dicembre – SASSARI – Teatro Comunale

23 dicembre – CAGLIARI – Fiera

I biglietti per tutte le date del tour sono già disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali.

Radio partner degli appuntamenti live italiani è RTL 102.5.

BMW è Official Mobility Partner del tour.

A maggio 2020, Francesco Renga tornerà ad esibirsi con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid. Queste le date del tour europeo, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

10 maggio – ZURIGO – Volkshaus

13 maggio – BRUXELLES – La Madeleine

15 maggio – PARIGI – La Cigale

16 maggio – LONDRA – O2 Shepherd’s Bush Empire

18 maggio – MADRID – Teatro Nuevo Apolo