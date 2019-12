Sestu: il 25 dicembre alla Chiesa di SS. Salvatore il “Concerto di Natale con celebri melodie”

Mercoledì 25 dicembre 2019 si terrà a Sestu (presso la Chiesa SS Salvatore) con inizio alle ore 18.30 il Concerto “Natale con Celebri Melodie” nell’ambito del progetto “Suoni e voci per l’isola” e delle iniziative e della produzione e distribuzione degli spettacoli e attività artistico – culturali – musicali che l’Associazione Ennio Porrino di Elmas sta realizzando in Sardegna nell’anno 2019 (promossi e prodotti con il contributo della R.A.S., Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo, anche in collaborazione attuativa con l’Associazione Culturale “TAM TAM” di Sestu, con il Comune di Sestu e con l’Associazione Turistica Pro Loco) ed in concomitanza con la quindicesima Edizione della Rassegna Concertistico – Corale “Incontri con la musica corale” e con la manifestazione “Natale Insieme Sestu 2019”.

Il concerto vedrà protagonisti Alice Madeddu (Soprano), Valentina Lodi Rizzini (Soprano), Federico Liguori (Tenore), Manuel Cossu (baritenore e pianoforte).