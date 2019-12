Serdiana. “Musica e Letteratura sotto l’Albero”

La Casa di Suoni e Racconti prosegue i suoi appuntamenti natalizi organizzando, in collaborazione con il Comune di Serdiana, la Rassegna culturale invernale “Dicembre sotto l’Albero – Il Natale di Serdiana si veste di Cultura”, diretta dal musicista Andrea Congia.

Dopo il Concerto natalizio dei Cori dell’Associazione Culturale Punto Musica di Dolianova tenutosi Venerdì 13 Dicembre presso la Chiesa del Santissimo Salvatore, saranno due gli appuntamenti letterari e musicali in programma Domenica 22 Dicembre 2019 presso la Casa Museo (Ex Casa Mura).

L’antica casa serdianese alle ore 16:30 sarà scenario dello spettacolo Canto di Natale, la nuova opera musico-teatrale, nata con l’intento di portare in scena l’omonimo celebre racconto dello scrittore britannico Charles Dickens, prodotta dalla Casa di Suoni e Racconti in sinergia con la Compagnia Nefos – Artisti Associati. Lo spettacolo vedrà in scena l’attore Riccardo Montanaro e il musicista e compositore Andrea Congia che, mescolando modalità espressive e linguaggi artistici, trasformeranno il suddetto racconto di metà Ottocento in una Fiaba Musicale dedicata alla riscoperta del vero significato del Natale.

La serata proseguirà alle ore 18:00 con la Premiazione dei finalisti della decima edizione del Concorso letterario per racconti brevi e aforismi rivolto ad adulti e ragazzi bandito dall’Associazione CartaBianca nel mese di giugno.

Fabrizio Nicoletti coordinerà la serata e il chitarrista Andrea Congia accompagnerà con le sue musiche, tra una premiazione e l’altra, la lettura di alcuni stralci dei racconti in gara.

A conclusione verrà presentata l’Antologia “CartaBianca, 10 anni di Concorsi Letterari”, pubblicata dall’editore Kalb, con le opere selezionate dai giurati Paolo Montaldo, Enrico Valdes, Fanny Boninu e Giuseppe Vargiu. Durante la serata la Casa Museo ospiterà la mostra personale di Federico Cerulla e Stefania Polese.

Il programma culturale e artistico è finanziato dall’Assessorato ai Servizi Socio-Culturali del Comune di Serdiana. La partecipazione alle serate è libera e aperta a tutti.

SUL WEB: www.traparolaemusica.com

EVENTO FACEBOOK: www.facebook.com/events/2558192940955525

Alessandra Leo