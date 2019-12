Sassari. Sabato 14 un corso sulle tecniche di anestesia loco-regionale e terapia del dolore ecoguidate

Sabato 14 dicembre si terrà a Sassari presso Pegasus Hotel un corso teorico pratico sulle tecniche classiche ed innovative di anestesia loco-regionale e terapia del dolore ecoguidate che vede la partecipazione di 40 anestesisti provenienti da varie zone della Sardegna.

Il corso organizzato da Centro Formazione Medica del Dott. Fausto D’Agostino, centro ad altissima tecnologia per corsi di rianimazione di base ed avanzati, ha il titolo “Gli ultrasuoni tra fasce spazi e nervi” e vede la partecipazione come docente il Dott. Pierfrancesco Fusco, Anestesista Rianimatore P.O San Salvatore L’Aquila, che è tra i più importanti esperti nazionali e coordinator-editor del trattato “Anestesia Locoregionale e Terapia del dolore” e di numerose pubblicazioni scientifiche. Il corso vede inoltre, al fianco del Dott. Fusco, la partecipazione del Dott. Giuseppe Sepolvere, altro esperto del settore, Anestesista Rianimatore del Casa di Cura San Michele di Maddaloni Caserta.

Il Corso pratico-teorico “Gli ultrasuoni tra fasce spazi e nervi”, si pone l’obiettivo «di fornire gli strumenti teorico-pratici basilari per l’apprendimento di tale tecniche innovative, per poi dare ampio spazio all’esercitazione dello skill ecografico delle strutture anatomiche» spiega il Dott. Pierfrancesco Fusco, infatti l’incontro sarà articolato in una parte teorica che si svolgerà nell’arco della mattinata, dove i relatori riporteranno le loro esperienze in modo tale da permettere una discussione interattiva con i discenti, e una parte pratica che prevederà l’utilizzo degli ultrasuoni su modelli umani.

L’evento è a numero chiuso per info ed iscrizioni www.centroformazionemedica.it.