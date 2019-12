Sassari: questo pomeriggio, il convegno in memoria di Simonetta Sotgiu

Nel corso del convegno verrà presentato il volume “Amministrative sarde 2019 – La doppia preferenza di genere, risultati e prospettive” di Luisa Marilotti, Carlo Delfino Editore, relatore il prof. Andrea Deffenu, Ordinario di Istituzioni Diritto Pubblico Università Cagliari, che ne ha curato la prefazione.

Il volume, dedicato a Simonetta Sotgiu, segue la precedente ricerca sulle amministrative sarde del 2017 in chiave di genere, curata anch’essa da Luisa Marilotti, in collaborazione con Maria Francesca Mandis, sempre per Carlo Delfino Editore e con la prefazione di Andrea Deffenu.

Il convegno, che sarà aperto da Carla Puligheddu e coordinato da Carmìna Conte, rispettivamente vicepresidente e presidente dell’associazione Coordinamento3 Donne di Sardegna, vuole essere un omaggio a Simonetta Sotgiu, straordinaria figura di donna impegnata su tutti i fronti per i diritti delle donne, prima Magistrata di Cassazione, protagonista nel secolo scorso di vicende processuali contro la violenza di genere, che hanno fatto giurisprudenza nel nostro Paese. È stata cofondatrice e Presidente Onoraria dell’Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna“, impegnata fino alla fine nella battaglia per la rappresentanza paritaria delle donne nelle Istituzioni e per la doppia preferenza di genere.

Il convegno, che sarà aperto da Carla Puligheddu, vicepresidente di Coordinamento3, vedrà le testimonianze di Franco Sotgiu, avvocato; Antonietta Mazzette, sociologa; Neria de Giovanni, Presidente Associazione Internazionale Critici Letterari; Patrizia Cadau, pedagogista e Rita Nonnis, responsabile Dipartimento Salute di Coordinamento3. Seguirà un dibattito.