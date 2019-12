Sassari: il 9 dicembre, la presentazione di “Liberati della brava bambina”

Maura Gancitano e Andrea Colamedici presentano lunedì 9, dicembre alla Camera di Commercio di Sassari (ore 18:30), il saggio “Liberati della brava bambina” (Harper Collins 2019). Dialogheranno Giusi Marrosu e Maria Paola Curreli. L’incontro è organizzato grazie alla collaborazione tra Festival Éntula e Festival Lei.

Il libro: “Liberati della brava bambina”

Cosa significa essere donna? Non alzare la voce, non ribellarsi. Obbedire al padre, al marito, alla società. Significa calma e sottomissione. Dover essere una brava bambina, poi una brava moglie e una brava madre. Eppure per qualcuna tutto questo non basta.

Attraverso otto storie che spaziano dal mito alla contemporaneità, gli autori raccontano l’altra faccia della luna: e cioè come fin dagli albori dell’umanità, in saghe, leggende ed epopee letterarie, i modelli di donne forti sono sempre stati ridotti al silenzio.

Gli autori

Maura Gancitano, filosofa e scrittrice, conduce workshop di Filosofia della Narrazione e di Educazione Sentimentale.

Andrea Colamedici, filosofo e scrittore, è l’autore de “Il Codice del Mito” (Mursia 2018).

Insieme hanno ideato Tlon, scuola di filosofia, casa editrice, libreria teatro e agenzia d’eventi. Insieme hanno scritto “Tu non sei Dio” (2016), “Lezioni di Meraviglia” (2017) e “La Società della Performance” (2018).

Conducono per Amazon Audible il podcast “Scuola di Filosofie” e collaborano con varie università (tra cui RomaTre, Politecnico di Torino, IED di Milano). Hanno condotto per Radio Rock la rubrica Rocksofia e scrivono per la rivista Linus.