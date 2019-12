Sassari: il 16 dicembre, un seminario dello Sportello Energia gratuito

Una progettazione sostenibile, finalizzata al comfort ambientale e al risparmio energetico, prevede una particolare attenzione nella scelta dei componenti trasparenti in quanto costituiscono l’elemento di maggiore dispersione termica dell’involucro edilizio.

Il seminario ha come obiettivo la descrizione dei componenti finestrati, la loro corretta posa in opera e gli interventi possibili per un miglioramento delle prestazioni energetiche negli edifici esistenti.

L’incontro rientra tra le attività dello Sportello Energia, dedicato alle aziende, alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti e tecnici, sia pubblici che privati per diffondere informazioni e conoscenze in tema di efficientamento energetico.

Per il seminario è stato richiesto agli Ordini/Collegi Professionali il riconoscimento dei C.F.P. Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi on-line compilando la scheda di adesione che trovate qui.