Iniziative

Sassari: al Liceo Canopoleno una settimana contro la violenza di genere

Il no alla violenza sulle donne lo hanno gridato anche i giovani dei Licei del Convitto nazionale Canopoleno di Sassari. In questa occasione, moltissime persone hanno fatto sentire la propria voce in merito a un argomento così delicato. Gli studenti dell'Istituto sassarese si sono voluti spingere oltre: organizzando una settimana di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Per tutta la scorsa settimana, ogni giorno sono state individuate diverse attività che hanno coinvolto tutto l'universo scolastico.